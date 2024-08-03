Şanlıurfa’da 'Atıcı evi' operasyonu: 4 gözaltı | Video 03.08.2024 | 15:12 Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik Şanlıurfa’da gerçekleştirilen 'Atıcı evi' operasyonunda 4 şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 2’si tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp Ankara, Manisa, İzmir, Konya, Hakkari ve Balıkesir'de 8 vatandaşı 3 milyon 541 bin 69 TL dolandıran şahısları yakalamak için çalışma yaptı. Yaklaşık 1 ay süren teknik takip sonucu 7 ekipten oluşan 30 polis ile Akçakale ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, 4 zanlıyı suçta kullandıkları dijital materyalleri yok etmeye çalışırken yakalandı.Şahısların kaldığı evlerde yapılan aramalarda 7 adet cep telefonu, 8 adet sim kart, 1 adet flaş bellek, 1 adet SD kart ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.