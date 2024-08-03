Video Yaşam Şanlıurfa’da 'Atıcı evi' operasyonu: 4 gözaltı | Video
Şanlıurfa’da 'Atıcı evi' operasyonu: 4 gözaltı | Video

Şanlıurfa’da 'Atıcı evi' operasyonu: 4 gözaltı | Video

03.08.2024 | 15:12

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik Şanlıurfa’da gerçekleştirilen 'Atıcı evi' operasyonunda 4 şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 2’si tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp Ankara, Manisa, İzmir, Konya, Hakkari ve Balıkesir'de 8 vatandaşı 3 milyon 541 bin 69 TL dolandıran şahısları yakalamak için çalışma yaptı. Yaklaşık 1 ay süren teknik takip sonucu 7 ekipten oluşan 30 polis ile Akçakale ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, 4 zanlıyı suçta kullandıkları dijital materyalleri yok etmeye çalışırken yakalandı.

Şahısların kaldığı evlerde yapılan aramalarda 7 adet cep telefonu, 8 adet sim kart, 1 adet flaş bellek, 1 adet SD kart ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şanlıurfa’da ’Atıcı evi’ operasyonu: 4 gözaltı | Video 01:27
Şanlıurfa’da 'Atıcı evi' operasyonu: 4 gözaltı | Video 03.08.2024 | 15:12
Meyveleri düzenlerken hırsızlar yaklaşık 5 bin lirasını çaldı: O anlar kamerada | Video 05:20
Meyveleri düzenlerken hırsızlar yaklaşık 5 bin lirasını çaldı: O anlar kamerada | Video 03.08.2024 | 15:04
Yavru kedi mahsur kaldı, annesi yavrusunun kurtarılmasını böyle bekledi | Video 00:44
Yavru kedi mahsur kaldı, annesi yavrusunun kurtarılmasını böyle bekledi | Video 03.08.2024 | 13:03
Bilecik’te hareketli dakikalar: Polislere ateş açan şahıs etkisiz hale getirildi | Video 03:09
Bilecik'te hareketli dakikalar: Polislere ateş açan şahıs etkisiz hale getirildi | Video 03.08.2024 | 12:37
Rize’de taş kamyon dereye düştü! O anlar kamerada | Video 00:30
Rize’de taş kamyon dereye düştü! O anlar kamerada | Video 03.08.2024 | 12:29
Trafik levhasına çarpan otomobil 50 metre savruldu | Video 01:08
Trafik levhasına çarpan otomobil 50 metre savruldu | Video 03.08.2024 | 12:28
230 bin liraya satarken yakalandı! Seri numaraları alınmış paralarla suçüstü... | Video 02:02
230 bin liraya satarken yakalandı! Seri numaraları alınmış paralarla suçüstü... | Video 03.08.2024 | 11:20
Gaziantep’te kan donduran cinayetin dehşet görüntüleri ortaya çıktı | Video 07:55
Gaziantep'te kan donduran cinayetin dehşet görüntüleri ortaya çıktı | Video 03.08.2024 | 10:35
Kardeşini gözünü kırpmadan silahla vurdu! O anlar kamerada | Video 01:35
Kardeşini gözünü kırpmadan silahla vurdu! O anlar kamerada | Video 03.08.2024 | 09:23
Başakşehir’de 2 katlı mobilya imalathanesinde korkutan yangın | Video 03:08
Başakşehir'de 2 katlı mobilya imalathanesinde korkutan yangın | Video 03.08.2024 | 08:33
Karabük’te trafik kazası: 5 yaralı | Video 01:36
Karabük'te trafik kazası: 5 yaralı | Video 03.08.2024 | 08:32
Diyarbakır’da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı | Video 01:13
Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı | Video 03.08.2024 | 08:32
Adana Kozan’da yangın söndürme helikopteri göle düştü 00:28
Adana Kozan'da yangın söndürme helikopteri göle düştü 02.08.2024 | 17:11
Tekirdağ’da terör propagandasına operasyon: 4 gözaltı | Video 00:44
Tekirdağ'da terör propagandasına operasyon: 4 gözaltı | Video 02.08.2024 | 16:19
Diyarbakır’da akrabaların kavgasında ölü sayısı 2’ye çıktı: 5 şüpheliden 2’si tutuklandı | Video 02:12
Diyarbakır’da akrabaların kavgasında ölü sayısı 2’ye çıktı: 5 şüpheliden 2’si tutuklandı | Video 02.08.2024 | 15:39
Zeytinburnu’nda matbaaya sahte ambalaj operasyonu: 2 gözaltı | Video 01:09
Zeytinburnu’nda matbaaya sahte ambalaj operasyonu: 2 gözaltı | Video 02.08.2024 | 15:15
Karaman’da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı kaza kamerada | Video 01:27
Karaman'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı kaza kamerada | Video 02.08.2024 | 14:50
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı | Video 01:05
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı | Video 02.08.2024 | 14:45
10 ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı | Video 00:53
10 ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı | Video 02.08.2024 | 14:05
Türkiye’nin sondaj gemisi Abdülhamid Han, Zeytinburnu açıklarında böyle görüntülendi | Video 03:09
Türkiye’nin sondaj gemisi Abdülhamid Han, Zeytinburnu açıklarında böyle görüntülendi | Video 02.08.2024 | 14:01

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA