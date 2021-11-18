Şanlıurfa'da otomobille çarpışan kamyon şarampole uçtu: 4 yaralı

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OTOMATİK OYNAT
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Şanlıurfa’da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep Karayolunun 19'uncu kilometresinde yaşandı. Mehmet Ç.'nin kullandığı kamyon, Muhammed N.'nin kullandığı otomobille çarpıştıktan sonra şarampole uçtu. Kazada aralarında çocukların olduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.