Video Yaşam Şanlıurfa'da 'şeriat' çağrısına soruşturma | Video
Şanlıurfa'da 'şeriat' çağrısına soruşturma | Video

Şanlıurfa'da 'şeriat' çağrısına soruşturma | Video

29.04.2022 | 08:25

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Şanlıurfa Balıklıgöl'de İsrail'i protesto etmek için toplanan bir grubun siyah tevhid bayrakları açarak şeriat çağrısında bulunmasıyla ilgili Valilik tarafından soruşturma başlatıldı.

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Kentin simgesi olan Balıklıgöl'de, Kadir Gecesinde bir grup meydanda toplanarak üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı siyah bayrak açtı ve şeriat çağrısında bulundu. İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistin halkına yönelik şiddet eylemleri kınandı. Protesto görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması tepkilere yol açtı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Şanlıurfa Valiliği, tepkiye yol açan videoyla ilgili açıklama yaptı. Olaya ilişkin adli tahkikatın başlatıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi
27.04.2022 Çarşamba günü Balıklıgöl Platosunda bulunan Dergah Camiinde kılınan teravih namazı çıkışında yaklaşık 200 kişiden oluşan bir grup tarafından 21.30- 2150 saatleri arasında İsrail'i kınama amacıyla basın açıklaması yapılmış ve okunan duaların ardından, topluluğun emniyet güçlerimizin uyarıları üzerine dağılmaları sağlanmıştır. Basın açıklaması sırasında meydana geldiği iddia edilen ve sosyal medya platformlarında dile getirilen hususlarla ilgili başlatılan adli tahkikat devam etmektedir.

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