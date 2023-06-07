Saplantılı aşığın sprey boyayla aşk duvarına döndürdüğü otomobil temizlendi | Video

Antalya'da saplantılı bir aşığın sprey boyayla aşk yazıları yazarak donattığı otomobildeki yazılar, araç sahibi tarafından temizlendi. Araçta sadece zararın lastiklerde olduğu belirtildi.