Saplantılı aşığın sprey boyayla aşk duvarına döndürdüğü otomobil temizlendi | Video
Antalya'da saplantılı bir aşığın sprey boyayla aşk yazıları yazarak donattığı otomobildeki yazılar, araç sahibi tarafından temizlendi. Araçta sadece zararın lastiklerde olduğu belirtildi.
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