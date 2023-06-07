Video Yaşam Saplantılı aşığın sprey boyayla aşk duvarına döndürdüğü otomobil temizlendi | Video
Saplantılı aşığın sprey boyayla aşk duvarına döndürdüğü otomobil temizlendi | Video

Saplantılı aşığın sprey boyayla aşk duvarına döndürdüğü otomobil temizlendi | Video

07.06.2023 | 17:55

Antalya'da saplantılı bir aşığın sprey boyayla aşk yazıları yazarak donattığı otomobildeki yazılar, araç sahibi tarafından temizlendi. Araçta sadece zararın lastiklerde olduğu belirtildi.

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