Sarıyer'de tavuk çiftliğindeki yangın kamerada | Video
Sarıyer'de, bir tavuk çiftliğinde iddiaya göre ısıtıcıdan çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çiftlikteki yangın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
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