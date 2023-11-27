Sarıyer'de tavuk çiftliğindeki yangın kamerada | Video 27.11.2023 | 10:22 Sarıyer'de, bir tavuk çiftliğinde iddiaya göre ısıtıcıdan çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çiftlikteki yangın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, Pazar günü saat 15.00 sıralarında Rumelifeneri Mahallesi Çiftlik Caddesindeki tavuk çiftliğinde çıktı. İddiaya göre, havanın soğuk olması nedeniyle tavukların ısınması için çalıştırılan ısıtıcıdan yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çiftliğin çatısını sardı. Yangını fark eden çiftlik çalışanları kümeslerin kapılarını açarak tavukları bahçeye çıkardı.Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.