Video Yaşam Şehit kızı Zeynep'in ağlatan ödevi | Video
Şehit kızı Zeynep'in ağlatan ödevi | Video

Şehit kızı Zeynep'in ağlatan ödevi | Video

05.10.2021 | 09:03

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Türkçe ödevindeki “Unutamadığınız anınız nedir?” sorusuna “Babamın şehit olduğu gün ” diye cevap veren Zeynep milyonları ağlattı. 6 yıl önce Şırnak’ta şehit düşen polis Nurettin Ademoğlu’nun kızı Zeynep "Babam rüyalarıma geliyor ama konuşmuyor. Biliyorum, beni cennetten izliyor." dedi.

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