Şehit kızı Zeynep'in ağlatan ödevi | Video

Türkçe ödevindeki “Unutamadığınız anınız nedir?” sorusuna “Babamın şehit olduğu gün ” diye cevap veren Zeynep milyonları ağlattı. 6 yıl önce Şırnak’ta şehit düşen polis Nurettin Ademoğlu’nun kızı Zeynep "Babam rüyalarıma geliyor ama konuşmuyor. Biliyorum, beni cennetten izliyor." dedi.