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İstanbul Güngören'de servis minibüsü tramvay yoluna devrildi 05.10.2021 | 09:08
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Şehit kızı Zeynep'in ağlatan ödevi | Video 05.10.2021 | 09:03
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Bursa'da, boş arazide erkek cesedi bulundu 05.10.2021 | 09:08
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Meslek liseliler becerilerini köy okullarındaki miniklerle paylaştı | Video 04.10.2021 | 18:28
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Alacağı olduğu iş yerini bastı; 3 kişiyi rehin aldı | Video 04.10.2021 | 15:08
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Elazığ'da 2 metrelik yılan paniği | Video 04.10.2021 | 14:29
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Markete kilitlenen hırsız camı kırarak böyle kaçtı | Video 04.10.2021 | 14:06
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Ümraniye’de kağıt toplayıcıları ile polis arasında taşlı arbede | Video 04.10.2021 | 14:01
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Dere yatağında mahsur kalan köpeği vatandaşlar böyle kurtardı | Video 04.10.2021 | 13:34
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İran’da 5.7 büyüklüğünde deprem! Yaralılar var | Video 04.10.2021 | 12:47
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Tersanede tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga kamerada | Video 04.10.2021 | 12:47
Türkçe ödevindeki “Unutamadığınız anınız nedir?” sorusuna “Babamın şehit olduğu gün ” diye cevap veren Zeynep milyonları ağlattı. 6 yıl önce Şırnak’ta şehit düşen polis Nurettin Ademoğlu’nun kızı Zeynep "Babam rüyalarıma geliyor ama konuşmuyor. Biliyorum, beni cennetten izliyor." dedi.