Şehzadeler TOKİ'nin yüzde 50'si tamamlandı | Video

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Sancaklıbozköy'de hayata geçirilen ve yüzde 50'si tamamlanan TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu. Yüklenici firma yetkililerinden inşaat hakkında ilgili bilgi alan Başkan Çelik, hazırlanan örnek daireyi de gezdi.