Seren Serengil’e hapis şoku! Yardımcısını darp etmişti! O davada flaş gelişme | Video

Özbekistan uyruklu yardımcısı Gulnoza Mamatova'yı darbettiği iddiasıyla yargılanan Seren Serengil, bir kez daha hakim karşısına çıktı. Seren Serengil, müdahil Mamatova ile sözlü tartışma yaşadıklarını ancak kendisine fiziksel şiddet veya darp eyleminde bulunmadığını savunurken mütalaada, "Haksız tahrik altında basit yaralama" suçundan 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.