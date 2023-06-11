Video Yaşam "Ses analizi" ile deşifre edilen dolandırıcılara operasyon: 7 gözaltı | Video

"Ses analizi" ile deşifre edilen dolandırıcılara operasyon: 7 gözaltı | Video

11.06.2023 | 09:28

Ses analiziyle deşifre edilen telefon dolandırıcıları, Diyarbakır ve İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen “akort” operasyonuyla gözaltına alınırken, 7 şüpheli Diyarbakır’a getirildi.

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Alınan bilgilere göre, çağrı merkezi gibi, "operasyon yapılacak", "paralarınızın seri numarası alınacak", "hesabınızı FETÖ ele geçirdi", "adınıza hesaplar açıldı", "örgüt adınıza kimlik çıkarttı" yöntemleriyle vatandaşları ikna edip paralarını alan şebeke, polisin ses analiziyle yakayı ele verdi.

İki ay boyunca yapılan teknik takip sonunda Diyarbakır ve İstanbul merkezli 3 ilde telefon dolandırıcılarına eş zamanlı operasyon yapıldı. 7 şüpheli gözaltına alınarak Diyarbakır'a getirildi.

Aramalarda çok sayıda telefon ve hat ele geçirildi. Şüpheliler; Ö.G., E.K., İ.E., H.D., Y.A., A.B., ve A.Ö. dört günlük ek gözaltı süresinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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