"Ses analizi" ile deşifre edilen dolandırıcılara operasyon: 7 gözaltı | Video
Ses analiziyle deşifre edilen telefon dolandırıcıları, Diyarbakır ve İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen “akort” operasyonuyla gözaltına alınırken, 7 şüpheli Diyarbakır’a getirildi.
İki ay boyunca yapılan teknik takip sonunda Diyarbakır ve İstanbul merkezli 3 ilde telefon dolandırıcılarına eş zamanlı operasyon yapıldı. 7 şüpheli gözaltına alınarak Diyarbakır'a getirildi.
Aramalarda çok sayıda telefon ve hat ele geçirildi. Şüpheliler; Ö.G., E.K., İ.E., H.D., Y.A., A.B., ve A.Ö. dört günlük ek gözaltı süresinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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