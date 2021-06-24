Şevval Şahin ile ilgili inanılmaz iddia! Yeni aşkıyla yemek yiyen Şahin’in eski ve yeni sevgilisi kavga etti! | Video
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2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin, yaklaşık iki yıldır iş insanı Yiğit Marcus Aral ile doludizgin bir aşk yaşıyordu. Ancak bu aşka gölge düştü. Geçtiğimiz günlerde bir anda ayrıldıklarını açıklayan çift ile ilgili inanılmaz bir iddia ortaya atıldı. Atılan iddia ise sosyal medyaya kadar düştü. İddiaya göre Şevval Şahin, yeni sevgilisi Kerem Kamışlı ile yemek yiyordu. Sosyal medya üzerinden yapılan etiketleme sonrası Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin ve yeni sevgilisi Kamışlı’nın yemek yediği restoranı bastı. Aral’ın mekanda olay çıkarttığı ve Kamışlı’yı sandalyesi ile birlikte denize attığı iddia edildi. Olay sosyal medyada derin bir yankı uyandırdı…