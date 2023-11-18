Video Yaşam Şiddetli rüzgar binanın çatısını yerinden söktü | Video
Şiddetli rüzgar binanın çatısını yerinden söktü | Video

Şiddetli rüzgar binanın çatısını yerinden söktü | Video

18.11.2023 | 10:51

Erzincan’da akşam saatlerinde etkili olan rüzgar bir apartmanın çatısını yerinden söktü. Rüzgarla birlikte uçmak üzere olan çatı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Erzincan'ın Kavakyolu semtinde kuvvetli rüzgar bir apartmanın çatısında zarara yol açtı. Bir kısmı uçan çatı vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tedbir aldı. Çatı sabah saatlerinde yeniden onarıldı.

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