Şile’de oluşan hortum kamerada | Video
Şile açıklarında hortum çıktı. Oluşan hortum bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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