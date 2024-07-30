Video Yaşam Şile’de oluşan hortum kamerada | Video
Şile’de oluşan hortum kamerada | Video

Şile’de oluşan hortum kamerada | Video

30.07.2024 | 09:37

Şile açıklarında hortum çıktı. Oluşan hortum bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Şile'de geçtiğimiz gün havanın bir anda kararmasıyla birlikte deniz üzerinde hortum oluştu. Fener mevkii denilen yerde meydana gelen hortumun karaya bir etkisi olmazken, bir vatandaş ise evinin balkonundan oluşan hortumu cep telefonu kamerasına kaydetti.

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