Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 54 gözaltı | Video

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Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Asayiş operasyonunda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 54 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda 43'ü kaçakçılık, 9'ü asayiş ve 2 şüpheli Resmi Belgede Sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 54 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ettiği belirtildi.