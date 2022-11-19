Siverek'te kaza: 1 ölü, 4 yaralı | Video

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Hilvan – Siverek karayolunun 8 kilometresinde bulunan Siverek Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi.

Mehmet Ali Atlı (27) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kaza yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Mehmet Şerif Atlı'nın (50) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Ali Aktaş (18), Mehmet Ali Atlı (27), Mahide Atlı (64) ve Sosın Aktaş (18) ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.