Video Yaşam Siverek’te otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı | Video
Siverek’te otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı | Video

Siverek’te otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı | Video

02.06.2022 | 15:41

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobil köprüden aşağı düştü: Kazada sürücü yaralandı.

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Kaza Siverek-Çermik Karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre M.B (33) idaresinde ki otomobil, Eskihan Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, köprüden aşağı düşerek, suya battı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Ekipleri sev edildi. Yaralı olay yerinde ilk müdahalesi sonrası, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Yarlının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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