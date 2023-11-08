Sokak köpeğinin saldırdığı 3 tekerlekli motor böyle devrildi | Video
Mersin'in Erdemli ilçesinde sokak köpeği 3 tekerlekli motora saldırdı, sürücü o anlar da panikleyerek aracı devirdi. Sürücünün ucuz atlattığı olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, ilçede sürü halinde gezen başıboş köpekler de görüntülendi.
Olayı gören esnaftan Hüseyin Sancılı, "3 tekerlekli motosikleti köpek kovalamaya başladı. O da arkasına bakarken hakimiyetini kaybedip düştü. Biz de yardım ettik. Hastaneye götürmek istedik gitmedi. Kolunu ve bacağını tutuyordu" dedi.
Öte yandan, ilçede Türbe ve Alata mahalleleri arasında sürü halinde gezen sokak köpekleri de dikkat çekti. Her gün bölgede dolaşan köpeklerin özellikle sabah saatlerinde saldırgan olduğu belirtildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:34
Sokak köpeğinin saldırdığı 3 tekerlekli motor böyle devrildi | Video 08.11.2023 | 11:47
00:56
Kaçak sigaraya dev operasyon: 8 sigara imalathanesi deşifre oldu | Video 08.11.2023 | 11:47
04:46
2 kişiyi hayattan koparan feci kazanın yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 08.11.2023 | 11:25
00:46
E-5 Karayolu’nda makas terörü kamerada | Video 08.11.2023 | 11:28
00:52
İstanbul'da 67 firari hükümlü yakalandı | Video 08.11.2023 | 10:48
03:13
01:03
00:55
Kar vaadiyle 7 kişiyi 1 milyon TL dolandırdılar: 1'i kadın 4 gözaltı | Video 08.11.2023 | 10:55
04:37
Otomobilinde saldırıya uğrayan sürücü, araçlara çarparak kaçtı | Video 08.11.2023 | 10:50
08:39
Suni çiçeği yakarak koparmak isterken oteli yaktı | Video 08.11.2023 | 10:09
03:21
04:49
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 8 Kasım 2023 Çarşamba atv izle! | Video 08.11.2023 | 10:37
00:46
Ardahan'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı | Video 08.11.2023 | 10:37
02:46
Tamire getirilen tabletin bataryası böyle patladı | Video 08.11.2023 | 10:09
00:15
Başakşehir'de ayakkabı imalathanesinde yangın | Video 08.11.2023 | 09:05
01:02
İstanbul’da firari FETÖ şüphelilerine operasyon: 13 gözaltı | Video 08.11.2023 | 09:49
00:30
Savrulan kamyonet otobanda yürekleri ağza getirdi | Video 08.11.2023 | 09:49
00:58
Balıkesir’den çaldığı servis aracını Bursa’da bırakıp kaçtı | Video 08.11.2023 | 09:03
02:33
00:24
1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 08.11.2023 | 08:59