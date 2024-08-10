Sokak köpeklerinin 5 yıldızlı oteli

Kayseri’nin Talas Belediyesi 2019 yılında Türkiye’nin en büyük doğal yaşam barınağı olan Talas Pati Evi’ni kurdu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından doğal yaşam alanı olarak tescil edilen merkez şimdi tüm Türkiye’ye örnek konumda.