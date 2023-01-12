Son Dakika: Bağcılar’da tekstil atölyesinde patlama anı kamerada! | Video
Son dakika haberi: İstanbul Bağcılar'daki bir iş yerinde patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. O anlar kameraya yansıdı.
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