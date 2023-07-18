Son Dakika: Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın | Video

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 4. katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.