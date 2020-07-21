Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan Ayasofya Camii davetini neden geri çevirdi? | Video
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Son dakika haberi... 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'ndeki ilk Cuma namazına davet edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daveti geri çevirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ayasofya Camii'nde Cuma namazı davetini neden geri çevirdi? İşte Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan Cuma namazı davetinin detayları...