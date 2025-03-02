Video Yaşam SON DAKİKA | Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı
SON DAKİKA | Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı

SON DAKİKA | Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı

02.03.2025 | 00:04

Kara para aklamaktan yargılanan Dilan Polat geçtiğimiz günlerde skandala imza atan bir video paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek Dilan Polat eşi Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan hakkında “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak” suçundan re'sen soruşturma başlattı. Savcılık Polat’lar için gözaltı talimatı verdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA | Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı 00:41
SON DAKİKA | Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı 02.03.2025 | 00:04
Uzun namlulu oyuncak silahla soygun anı kamerada | Video 01:26
Uzun namlulu oyuncak silahla soygun anı kamerada | Video 01.03.2025 | 16:51
Adana’da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı | Video 01:40
Adana’da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı | Video 01.03.2025 | 16:14
5 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı | Video 01:06
5 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı | Video 01.03.2025 | 15:32
Eyüpsultan’da yol kenarındaki UTV sürücüsüne çarpıp kaçan sürücü tutuklandı | Video 01:06
Eyüpsultan'da yol kenarındaki UTV sürücüsüne çarpıp kaçan sürücü tutuklandı | Video 01.03.2025 | 15:13
Kafe sahibi ile müşteri arasında kavga çıktı! O anlar kamerada | Video 01:39
Kafe sahibi ile müşteri arasında kavga çıktı! O anlar kamerada | Video 01.03.2025 | 14:53
Maltepe’de motosikletle akrobasi yapan şahsa ceza yağdı | Video 00:24
Maltepe’de motosikletle akrobasi yapan şahsa ceza yağdı | Video 01.03.2025 | 14:52
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama | Video 01:02
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama | Video 01.03.2025 | 14:38
Polatlı’da 4 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı | Video 01:09
Polatlı’da 4 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı | Video 01.03.2025 | 13:30
Bursa’da yangında can pazarı: 2 si çocuk 4 kişi kurtarıldı | Video 01:12
Bursa’da yangında can pazarı: 2 si çocuk 4 kişi kurtarıldı | Video 01.03.2025 | 12:37
Tünelde dans edip, araçları durdurmaya çalışmıştı! Gözaltına alınan kadın serbest bırakıldı | Video 00:14
Tünelde dans edip, araçları durdurmaya çalışmıştı! Gözaltına alınan kadın serbest bırakıldı | Video 01.03.2025 | 12:29
SON DAKİKA: Ankara’da yatak fabrikasında yangın! Ekipler müdahale ediyor | Video 00:43
SON DAKİKA: Ankara'da yatak fabrikasında yangın! Ekipler müdahale ediyor | Video 01.03.2025 | 12:02
Gaziantep’te örgütlü olarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 39 şüpheli yakalandı | Video 00:44
Gaziantep’te örgütlü olarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 39 şüpheli yakalandı | Video 01.03.2025 | 11:35
250 milyon TL haksız kazanç tespit edilen tefecilere operasyon: 25 tutuklama | Video 03:00
250 milyon TL haksız kazanç tespit edilen tefecilere operasyon: 25 tutuklama | Video 01.03.2025 | 11:31
Yüzlerce kişiyi ölümden kurtaran operasyon! Sahte içkiyi yüzey temizleyici ile kamufle ettiler | Video 01:15
Yüzlerce kişiyi ölümden kurtaran operasyon! Sahte içkiyi yüzey temizleyici ile kamufle ettiler | Video 01.03.2025 | 11:28
Sahte kalaşnikofla soygun yapan o şahıs tutuklandı | Video 01:16
Sahte kalaşnikofla soygun yapan o şahıs tutuklandı | Video 01.03.2025 | 11:23
Drift atarak otomobilden ateş açtılar! O anlar kamerada | Video 00:24
Drift atarak otomobilden ateş açtılar! O anlar kamerada | Video 01.03.2025 | 11:09
İş insanına ’seni öldüreceğim’ diyerek bıçakla saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video 02:04
İş insanına 'seni öldüreceğim' diyerek bıçakla saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video 01.03.2025 | 10:39
Dur ihtarına uymadı, hem motosiklete hem de 3 araca çarptı! O anlar kamerada | Video 01:25
"Dur" ihtarına uymadı, hem motosiklete hem de 3 araca çarptı! O anlar kamerada | Video 01.03.2025 | 10:37
Balıkesir’de huzur ve güven uygulamasında 8 aranan şahıs yakalandı | Video 01:43
Balıkesir’de huzur ve güven uygulamasında 8 aranan şahıs yakalandı | Video 01.03.2025 | 10:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY