SON DAKİKA | Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı

Kara para aklamaktan yargılanan Dilan Polat geçtiğimiz günlerde skandala imza atan bir video paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek Dilan Polat eşi Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan hakkında “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak” suçundan re'sen soruşturma başlattı. Savcılık Polat’lar için gözaltı talimatı verdi.