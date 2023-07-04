Video Yaşam Son Dakika: Gaziantep'te çocuk bezi fabrikasında yangın | Video
Son Dakika: Gaziantep'te çocuk bezi fabrikasında yangın | Video

Son Dakika: Gaziantep'te çocuk bezi fabrikasında yangın | Video

04.07.2023 | 12:16

Gaziantep 5. Organize Sanayi bölgesinde bir çocuk bezi fabrikasında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Gaziantep 5. Organize Sanayi bölgesinde bir çocuk bezi fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı kapladı. Yangına Gaziantep Büyükşehir Beleyesi İtfaiye Daire başkanlığı ekipleri müdahale ediyor. Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

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