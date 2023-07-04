Son Dakika: Gaziantep'te çocuk bezi fabrikasında yangın | Video 04.07.2023 | 12:16 Gaziantep 5. Organize Sanayi bölgesinde bir çocuk bezi fabrikasında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep 5. Organize Sanayi bölgesinde bir çocuk bezi fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı kapladı. Yangına Gaziantep Büyükşehir Beleyesi İtfaiye Daire başkanlığı ekipleri müdahale ediyor. Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.