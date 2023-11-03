Video Yaşam Son dakika: Gazze sınırında gazetecilerin yanına roket düştü | Video
Son dakika: Gazze sınırında gazetecilerin yanına roket düştü | Video

Son dakika: Gazze sınırında gazetecilerin yanına roket düştü | Video

03.11.2023 | 19:37

Son dakika haberi... Gazze sınırındaki Sderot kentinde gazetecilerin bulunduğu alanın yakınına roket düştü.

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