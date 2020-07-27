Video Yaşam Son Dakika Haberi: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 şehit, 10 yaralı | Video

Son Dakika Haberi: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 şehit, 10 yaralı | Video

Son Dakika Haberi: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 şehit, 10 yaralı | Video
27.07.2020 | 09:21

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Son dakika: Mersin'de birliklerine giden askerleri taşıyan otobüs yoldan çıkarak devrildi! İlk belirlemelere göre 1 otobüs şoförü ile 5 askerimiz şehit oldu. Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesine sevk edildi.

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Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüs devrildi. Kazada 6 can kaybı var. Otobüs şoförünün hayatını kaybettiği kazada 5 askerimiz şehit oldu ve çok sayıda yaralı var. Valilik'ten kazaya ilişkin yapılan açıklamada "Mersin Mut ilçesi Sertavul mevkiinde askeri personel taşıyan sivil otobüs henüz tespit edilemeyen bir sebeple tek taraflı trafik kazası yapmış olup; İlk belirlemelere göre 1 otobüs şoförü ile 5 askerimiz şehit oldu. Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesine sevk edildi." denildi.

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