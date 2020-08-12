Video Yaşam Son Dakika Haberi | Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılacağı tarih... | Video

Son Dakika Haberi | Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılacağı tarih... | Video

Son Dakika Haberi | Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılacağı tarih... | Video
12.08.2020 | 10:01

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Son dakika... Okulların açılacağı tarih ne zaman açıklanacak? Okulların açılacağı tarih bugün saat 17:00'da toplanacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklanacak!

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