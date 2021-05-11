Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul Başakşehir'de silahlı kavga dehşeti kamerada

SON DAKİKA: İstanbul Başakşehir'de silahlı kavga dehşeti kamerada

SON DAKİKA: İstanbul Başakşehir'de silahlı kavga dehşeti kamerada
11.05.2021 | 10:56

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Kadıköy’de akülü çocuk arabası hırsızlığı kamerada 01:05
İstanbul Kadıköy’de akülü çocuk arabası hırsızlığı kamerada 11.05.2021 | 10:37
İstanbul Küçükçekmece 4 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada 02:39
İstanbul Küçükçekmece 4 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada 11.05.2021 | 10:56
SON DAKİKA: İstanbul Başakşehir'de silahlı kavga dehşeti kamerada 01:30
SON DAKİKA: İstanbul Başakşehir'de silahlı kavga dehşeti kamerada 11.05.2021 | 10:56
Çorum'da otomobilin market önündeki dolaba çarptığı kaza kamerada 00:16
Çorum'da otomobilin market önündeki dolaba çarptığı kaza kamerada 11.05.2021 | 10:37
Müge Anlı canlı yayın izle: 11 Mayıs 2021 Salı atv izle! Müge Anlı'da esrarengiz cinayette şok ifade Annemi tehdit etti 19:58
Müge Anlı canlı yayın izle: 11 Mayıs 2021 Salı atv izle! Müge Anlı'da esrarengiz cinayette şok ifade "Annemi tehdit etti" 11.05.2021 | 10:40
Osmaniye’de çocuk parkında yılan paniği 00:20
Osmaniye’de çocuk parkında yılan paniği 11.05.2021 | 09:47
SON DAKİKA: Kocaeli'de kadına şiddet dehşeti kamerada! 'Delirmiş gibi acımadan' Eski kocadan beyzbol sopalı dayak 03:22
SON DAKİKA: Kocaeli'de kadına şiddet dehşeti kamerada! 'Delirmiş gibi acımadan' Eski kocadan beyzbol sopalı dayak 11.05.2021 | 09:11
SON DAKİKA: İstanbul'un barajlarında son durum | Video 01:14
SON DAKİKA: İstanbul'un barajlarında son durum | Video 10.05.2021 | 19:41
El frenini çekmeyi unuttu, araç bahçeye uçtu | Video 00:53
El frenini çekmeyi unuttu, araç bahçeye uçtu | Video 10.05.2021 | 19:02
Son dakika! Camilerde Mescid-i Aksa selası! Minarelerden dua sesleri yükseldi | Video 02:56
Son dakika! Camilerde Mescid-i Aksa selası! Minarelerden dua sesleri yükseldi | Video 10.05.2021 | 13:11
İstanbul’un barajlarında doluluk oranları düşüşe geçti | Video 04:56
İstanbul’un barajlarında doluluk oranları düşüşe geçti | Video 10.05.2021 | 12:51
Otomobile giren yılanı çıplak elleriyle çıkardı | Video 02:05
Otomobile giren yılanı çıplak elleriyle çıkardı | Video 10.05.2021 | 12:11
Patenli genç D-100'de ölüme meydan okudu | Video 00:41
Patenli genç D-100'de ölüme meydan okudu | Video 10.05.2021 | 11:45
Önlerine çıkan her şeyi yiyen çekirgeler, çiftçileri tedirgin etti | Video 03:05
Önlerine çıkan her şeyi yiyen çekirgeler, çiftçileri tedirgin etti | Video 10.05.2021 | 11:37
Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kaza kamerada | Video 04:08
Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kaza kamerada | Video 10.05.2021 | 11:21
Çilingire kapıyı açtırdılar, 15 kişi kumar oynarken yakalandı | Video 00:25
Çilingire kapıyı açtırdılar, 15 kişi kumar oynarken yakalandı | Video 10.05.2021 | 11:04
Ters yönde seyreden motosikletle otomobilin çarptığı anlar kamerada | Video 02:56
Ters yönde seyreden motosikletle otomobilin çarptığı anlar kamerada | Video 10.05.2021 | 11:04
Müge Anlı 10 Mayıs 2021 Pazartesi Tamamı Tek Parça atv izle! Müge Anlı'dan canlı yayında sert tepki! 13:17
Müge Anlı 10 Mayıs 2021 Pazartesi Tamamı Tek Parça atv izle! Müge Anlı'dan canlı yayında sert tepki! 10.05.2021 | 10:58
FSM Köprüsü’ndeki kazada hayatını kaybeden motor tutkunu gencin, tek teker yaparken görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:45
FSM Köprüsü’ndeki kazada hayatını kaybeden motor tutkunu gencin, tek teker yaparken görüntüleri ortaya çıktı | Video 10.05.2021 | 10:36
Kadın doktor kocası tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü | Video 01:58
Kadın doktor kocası tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü | Video 10.05.2021 | 10:03

Son Dakika Haberleri... İstanbul Başakşehir'de iki kişi yol ortasında birbirine girdi. Silahlı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay İstanbul Başakşehir Güvercintepe Mahallesinde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle tartışan iki kişi, sokak ortasında birbirine girdi. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri silahına sarıldı ve karşı tarafa ateş açtı. O anlar cep telefonu kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde iki kişi kavga ediyor. Taraflarda biri ateş ederken, diğeri sekerek mermiden kaçmaya çalışıyor. Bu sırada araya giren bir kadın, saldırgan şahsı engellemeye çalışıyor. Bir süre sonra aracına binen zanlı olay yerinden kaçıyor.


Polis, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA