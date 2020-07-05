Video Yaşam Son dakika: İstanbul'da fuhuş evinde yabacı uyruklu kadınlara baskın anı kamerada | Video

Son dakika: İstanbul'da fuhuş evinde yabacı uyruklu kadınlara baskın anı kamerada | Video

Son dakika: İstanbul'da fuhuş evinde yabacı uyruklu kadınlara baskın anı kamerada | Video
05.07.2020 | 10:44

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Son Dakika Haberi... Yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı belirlenen 6 kişi İstanbul ve Sakarya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Baskın anları polis kamerasına yansıdı...

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Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler, 30 Haziran günü saat 05.00 sıralarında İstanbul ve Sakarya'da, fuhuş yaptırıldığı öğrenilen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. İki ilde gerçekleştirilen operasyonlarla 6 şüpheli yakalandı. Bu adreslerde yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler ve fuhuş yaptırıldığı belirlenen 13 yabancı uyruklu kadın Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda, 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 13 adet pasaport ile geçici ikamet izin belgeleri ve yabancı kimlik kartları, 7 bin 755 TL para, 9 Amerikan Doları, 28 adet cep telefonu ve 28 adet sim kartı bulundu.


Fuhuşa Aracılık Yapmak ve Yer Temin Etmek suçlarından haksız kazanç elde ettiği belirlenen 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fuhuş yaptırılan 13 yabancı uyruklu kadın ise ifadelerinin alınmasının ardından gerekli işlemlerin yapılması için ilgili kurumlara gönderildi.

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