Video Yaşam Son Dakika Haberi: İstanbul'daki skandal yat partisinin tepki çeken şok görüntüleri ortaya çıktı | Video

Son Dakika Haberi: İstanbul'daki skandal yat partisinin tepki çeken şok görüntüleri ortaya çıktı | Video

Son Dakika Haberi: İstanbul'daki skandal yat partisinin tepki çeken şok görüntüleri ortaya çıktı | Video
05.07.2020 | 10:22

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Son dakika: İstanbul Balat'ta bir yatta düzenlenen partinin sosyal medyaeda ortaya çıkan görüntüleri tepki çekti! Tepki çeken skandal görüntülerde; çılgın yat partisinde hiçbir corona virüsü tedbiri kuralına uyulmadığı kimsenin maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Türkiye'de korona virüsü salgını nedeniyle maske kullanılması sosyal mesafe konusunda sık sık uyarılar yapılırken, çılgın patide yapılan skandal ölümcül hatalar tepki çekti.

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İstanbul Fatih Balat Sahili'ne önceki gün saat 22.00 sıralarında 2 yat yanaştı. Önceden parti için rezervasyon yaptıran kişiler, tek tek yatlara bindi. Müzik eşliğinde bir süre Balat Sahili'nde eğlenen grup, daha sonra boğaza açıldı. Eminönü açıklarında yatta eğlence yapıldığını gören sahil güvenlik ekipleri ise yata yaklaştı. Yatta bir süre, parti yapanlarla görüşen ekipler, eğlenceyi sonlandırdı. Balat Sahili'ndeki yatlarda yapılan eğlence havadan da görüntülendi. Eğlenceye katılan kişilerin, sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları ve maske takmadıkları görüldü.


TEKNE VE YATLAR GECE KULUBÜ OLDU
Eğlence mekanları kapalı olduğundan dolayı İstanbul'da bazı organizatörler yasağı delerek tekne ve yatları gece kulübüne dönüştürdü. Özellikle hafta sonları çeşitli noktalardan hareket eden tekne ve yatlar boğaza açılıyor, saatlerin gece yarısını geçmesiyle birlikte parti veriliyor. Organizatörler Vip Yat Parti, Efsane Yat Parti paylaşımlarıyla sosyal medya üzerinden müşteri topluyor. Tekne ve yatlarda Dj performanslarının yanı sıra dans ve oryantal gösterileri de sunuluyor.


TEKNEDE SOSYAL MESAFESİZ PARTİ
Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde de boğaza açılan tekne ve yatlarda düzenlenen partilerde onlarca kişi koronavirüse aldırış etmeden eğleniyor. Koronavirüsle ilgili hiç bir kural ve tedbir ise gözetilmiyor. Partiye katılanların sosyal medya da yayınladıkları görüntülerde tüm kuralların hiçe sayıldığı ancak partiye katılan bazı kişilerin maskelerini çenesine taktıkları görülüyor.

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