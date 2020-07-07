Son Dakika Haberi: İstanbul Kadıköy'de kadınları taciz eden sapığa vatandaşlardan feci dayak | Video

Son dakika... İstanbul Kadıköy'de sokakta kadınları taciz eden sapık kadınların uyarılarına rağmen eylemlerine son vermeyince vatandaşlardan feci şekilde dayak yedi. Vatndaşların bir kısmı sapığı tekme tokat döverken bazı vatandaşların da olayı cep telefonu kameraları ile kayda aldığı görüldü. İşte İstanbul Kadıköy'de sokak ortasında kadınları taciz eden sapığı vatandaşların darp ederek durudurmaya çalıştıkları o anlar...

Olay, İstanbul Kadıköy Caferağa Mahallesi Rıhtım Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen bir kadına laf atan kişiye çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.

VATANDAŞLARDAN SAPIĞA FECİ DAYAK!

Toplanan vatandaşlar, kadına laf atarak rahatsız ettiği iddia edilen kişiyi bir süre yumruk atarak darp etti. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.