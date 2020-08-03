Son Dakika: İzmir Menderes'te orman yangını | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:53
Son Dakika: İzmir Menderes'te orman yangını | Video 03.08.2020 | 08:50
01:13
00:37
Osmaniye'de 10 yaşındaki kayıp çocuğun cansız bedeni bulundu | Video 03.08.2020 | 08:50
03:24
00:53
03:16
00:41
İstanbul'da dehşet verici kaza anı kamerada! | Video 02.08.2020 | 13:20
01:24
03:10
Son Dakika Haberi: Karadeniz'de hortum paniği kamerada | Video 02.08.2020 | 14:46
04:59
00:27
02:39
02:43
Turizm merkezlerinde bayram bereketi | Video 02.08.2020 | 13:15
01:39
02:36
Son Dakika: Manisa'da orman yangını! Dakikalar içinde yayıldı... | Video 02.08.2020 | 12:55
05:15
İstanbul Kadıköy İskelesi'nde sosyal mesafesiz 'Adalar' kuyruğu | Video 02.08.2020 | 12:21
00:44
01:21
02:30
İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın | Video 02.08.2020 | 11:14
Son dakika haberi... İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Çile Mahallesi'nde, öğle saatlerinde çıkan yangının büyümesiyle bölgeye yakın evlerde oturanlar, dumandan etkilenerek evlerini boşaltmaya başladı.