Video Yaşam SON DAKİKA | Kayıp Narin Güran'ın amcası Sami Güran tutuklandı
SON DAKİKA | Kayıp Narin Güran'ın amcası Sami Güran tutuklandı

SON DAKİKA | Kayıp Narin Güran'ın amcası Sami Güran tutuklandı

02.09.2024 | 18:10

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 13 gündür haber alınamadı. Soruşturma kapsamında önce abisi sonra da amcası gözaltına alındı. Gelen son dakika bilgisine göre ise Narin'in amcası Sami Güran, sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Güran, buradaki işlemlerinin ardından ise mahkemeye gönderildi. Mahkeme tarafından amca Sami Güran tutuklandı. Tutuklanma gerekçesi ise şoke etti.

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