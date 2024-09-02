SON DAKİKA | Kayıp Narin Güran'ın amcası Sami Güran tutuklandı

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 13 gündür haber alınamadı. Soruşturma kapsamında önce abisi sonra da amcası gözaltına alındı. Gelen son dakika bilgisine göre ise Narin'in amcası Sami Güran, sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Güran, buradaki işlemlerinin ardından ise mahkemeye gönderildi. Mahkeme tarafından amca Sami Güran tutuklandı. Tutuklanma gerekçesi ise şoke etti.