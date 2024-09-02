SON DAKİKA | Kayıp Narin Güran'ın amcası Sami Güran tutuklandı
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 13 gündür haber alınamadı. Soruşturma kapsamında önce abisi sonra da amcası gözaltına alındı. Gelen son dakika bilgisine göre ise Narin'in amcası Sami Güran, sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Güran, buradaki işlemlerinin ardından ise mahkemeye gönderildi. Mahkeme tarafından amca Sami Güran tutuklandı. Tutuklanma gerekçesi ise şoke etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:13
SON DAKİKA | Kayıp Narin Güran'ın amcası Sami Güran tutuklandı 02.09.2024 | 18:10
06:00
Ankara'da asansör boşluğuna düşerek ölen gencin ağabeyinden ihmal iddiası! 02.09.2024 | 16:13
01:27
Batman’da kadınların cep telefonunu çalan 2 şahıs kamerada! 02.09.2024 | 16:02
03:34
Çorum'da 'Mahalleyi havaya uçuracak yakıt dolu' notu yazan şahıs ikna edildi 02.09.2024 | 16:02
01:34
00:34
İzmir'deki korkunç cinayetin kamera görüntüsü ortaya çıktı 02.09.2024 | 15:27
00:57
İstanbul’da çöp konteyneri içinde yeni doğmuş erkek bebek bulundu 02.09.2024 | 13:39
01:21
İstanbul Galataport'ta garsonların darp ettiği iş insanı silahla ateş açtı! 02.09.2024 | 13:31
02:20
01:58
02:53
İstanbul Esenyurt'ta eski sevgili düğün bastı! 2 yaralı 02.09.2024 | 11:38
06:21
Müge Anlı'da son dakika: Mühendis Gökhan Atakan öldürüldü mü? 02.09.2024 | 11:13
00:57
Mersin'de düğün kavgayla bitti: 2'si bıçakla 8 kişi yaralandı 02.09.2024 | 10:35
06:15
atv Müge Anlı 2 Eylül 2024 Pazartesi SON BÖLÜM Tamamı Tek Parça izle 02.09.2024 | 10:43
00:55
Yüreğir polisinden silah operasyonu 02.09.2024 | 10:12
03:30
Antalya'da yakalanan 'İnsan yüzlü' balık kamerada 02.09.2024 | 10:08
01:49
Edirne'de sınır kapısında TIR şoförleri arasında çıkan kavga kamerada 02.09.2024 | 08:30
02:24
01:22
Bursa'da kız çocuğunun iskele ile gemi arasına düşme anı kamerada! 02.09.2024 | 08:30
01:57
Freni boşalan TIR taksiyi biçti... Feci kaza kamerada 02.09.2024 | 08:30