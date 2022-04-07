Video Yaşam SON DAKİKA: Meteorolojiden 42 kente 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarı! İstanbul'a sağanak yağmur geliyor! | Video
SON DAKİKA: Meteorolojiden 42 kente 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarı! İstanbul'a sağanak yağmur geliyor! | Video

SON DAKİKA: Meteorolojiden 42 kente 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarı! İstanbul'a sağanak yağmur geliyor! | Video

07.04.2022 | 14:21

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Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde hava durumu raporunu yayınladı. Paylaşılan son bilgilere göre, yurdun büyük bölümünde kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olacak. Yurdun doğusunda ise Suriye üzerinden gelen toz taşınımının bugünden itibaren 2 gün boyunca görülmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 35 il için 'sarı', 7 il için 'turuncu' uyarıda bulundu. Listedeki illerde yaşayan vatandaşlardan ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara, su baskınlarına karşı tedbirli ve dikkatli olmaları istendi. İşte sarı ve turuncu uyarı yapılan 42 il...

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