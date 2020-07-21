Video Yaşam Son dakika: Muğla’da 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin’den acı haber! Cesedi ormanlık alanda... | Video

Son dakika: Muğla’da 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin’den acı haber! Cesedi ormanlık alanda... | Video

Son dakika: Muğla’da 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin’den acı haber! Cesedi ormanlık alanda... | Video
21.07.2020 | 09:32

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Son dakika: Muğla’da 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin’den acı haber! Cesedi ormanlık alanda... | Video 01:40
Son dakika: Muğla’da 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin’den acı haber! Cesedi ormanlık alanda... | Video 21.07.2020 | 09:32
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Son Dakika Haberi... Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in cansız bedeni ortadan kaybolmasından 5 gün sonra ormanlık alanda bulundu.

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