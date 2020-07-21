Son dakika: Muğla’da 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin’den acı haber! Cesedi ormanlık alanda... | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:40
01:05
02:13
03:38
Son dakika: Bursa'da dehşet! Önce öldürdü sonra intihar etti | Video 20.07.2020 | 17:28
00:57
00:11
01:02
Son Dakika: Çanakkale'de orman yangını | Video 20.07.2020 | 15:35
01:16
00:17
01:47
01:00
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uyuşturucu operasyonu kamerada | Video 20.07.2020 | 11:33
02:21
01:15
02:05
01:00
01:48
Bursa'da iş yerine giren hırsızın rahatlığı 'Pes' dedirtti | Video 20.07.2020 | 09:34
01:04
01:04
01:27
Son Dakika Haberi... Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in cansız bedeni ortadan kaybolmasından 5 gün sonra ormanlık alanda bulundu.