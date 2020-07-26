Son Dakika: Antalya'da dehşet! Karısını balkonda bayıltana kadar döven koca iğrenç küfürlerle komşularına meydan okudu | Video

Son dakika haberi... Antalya'da bir koca balkona çıkardığı karısının komşuların gözü önünde bayıltana kadar dövdükten sonra çirkin küfürler ederek komşularına meydan okudu! Olayla ilgili olarak nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda şüpheli E.Ü., Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarıldıktan sonra serbest kaldı.

Antalya'da, eşi E.Ü. tarafından balkonda darbedilip, kesici aletle yaralandığı iddia edilen Güneş Ü., polise verdiği ifadesinde, eşiyle tartıştıklarını, bu sırada eşinin duvara fırlattığı cam vazonun kırılarak parçalarının ayağına sıçradığını ve yaralandığını, eşinden davacı ve şikayetçi olmadığını, önleyici ve koruyucu tedbir kararı istemediğini beyan etti.



'KAZA SONUCU OLDU'

Eşini darbettiği öne sürülen E.Ü. ise ifadesinde, Güneş Ü. ile yaşadıkları tartışma sırasında sinirlenerek odada bulunan cam vazoyu duvara fırlattığını, vazonun parçasının eşinin ayağına sıçradığını, eşinin ayağında kanama meydana geldiğini ve kendisinin müdahale ettiğini, daha sonra ise eşinin sağlık ekibiyle hastaneye götürüldüğünü anlattı. Eşine zarar vermek istemediğini söyleyen E.Ü., olayın kaza sonucu meydana geldiğini ifade etti.



SERBEST BIRAKILDI

Son Dakika Haberi: Antalya'da balkonda dehşet! Karısını bayıltana kadar döven koca iğrenç küfürlerle komşularına böyle meydan okudu.