Son dakika! Muğla'da alevler termik santrale sıçradı | Video
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Son dakika! Muğla'da alevler termik santrale sıçradı | Video 04.08.2021 | 22:20
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Termik santralde başlayan yangını mutfak personeli söndürdü | Video 04.08.2021 | 19:02
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Su içmeyi reddedip orman yangınına kahramanca müdahale etti | Video 04.08.2021 | 18:26
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Balkanlar’da orman yangınlarıyla mücadele | Video 04.08.2021 | 17:51
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Erzincan’da orman yangını büyümeden kontrol altına alındı 04.08.2021 | 17:29
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Yangınları önlemek için el ele verdiler! Atık camları topladılar | Video 04.08.2021 | 16:28
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Alevler termik santrale yaklaştı | Video 04.08.2021 | 16:22
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Kocaelili itfaiyecilerin alevlerle mücadelesi | Video 04.08.2021 | 16:09
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Beyoğlu'nda cinayet anları kamerada: 1 ölü, 1 yaralı | Video 04.08.2021 | 15:49
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Dünyaca ünlü Kızkumu Plajı’nın acı manzarası | Video 04.08.2021 | 15:41
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Taciz iddiasıyla gündeme gelen diş hekimine 13 yıl hapis istemi | Video 04.08.2021 | 15:09
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Van'da tır dorsesinde 300 düzensiz göçmen yakalandı | Video 04.08.2021 | 15:08
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Milas'ta termik santrale ilerleyen yangın kontrol altına alınmıştı. Bölgede rüzgar yeniden hızlanınca alevler büyüdü. Son dakika bilgisine göre alevler santrale sıçradı.