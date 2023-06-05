SON DAKİKA: Samsun Kastamonu ve Amasya'da sel: 2 kişi öldü! AFAD'dan uyarı geldi! | Video

Son dakika: Türkiye'nin birçok ilinde sel felaketi yaşanıyor. Amasya'nın merkeze bağlı Kızılkışlacak köyü yakınlarında otomobille sel sularına kapılan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Meteoroloji, Kastamonu ve bölgesi için kırmızı kodlu uyarı yaparken, bazı ilçelerde de eğitime ara verildi.