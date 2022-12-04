Video Yaşam SON DAKİKA! Şanlıurfa'da korkutan patlama! Yaralılar var | Video
SON DAKİKA! Şanlıurfa'da korkutan patlama! Yaralılar var | Video

SON DAKİKA! Şanlıurfa'da korkutan patlama! Yaralılar var | Video

04.12.2022 | 10:22

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Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir apartmanın giriş katındaki iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Yaşanılan patlamada 6 kişi yaralandı.

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