Video Yaşam SON DAKİKA: Tekirdağ'da iğrenç olay! 15 yaşındaki kız çocuğuna şantajla 2 yıldır tecavüz eden 7 sapık...

SON DAKİKA: Tekirdağ'da iğrenç olay! 15 yaşındaki kız çocuğuna şantajla 2 yıldır tecavüz eden 7 sapık...

SON DAKİKA: Tekirdağ'da iğrenç olay! 15 yaşındaki kız çocuğuna şantajla 2 yıldır tecavüz eden 7 sapık...
17.04.2021 | 10:14

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Esenyurt'ta taciz iddiasına mahalleliden feci dayak 04:25
İstanbul Esenyurt'ta taciz iddiasına mahalleliden feci dayak 17.04.2021 | 10:22
İstanbul'da Cuma namazında cemaate şok! Polis ekiplerinin müdahalesi kamerada... 02:07
İstanbul'da Cuma namazında cemaate şok! Polis ekiplerinin müdahalesi kamerada... 17.04.2021 | 10:44
SON DAKİKA: Adana'daki tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı! 00:32
SON DAKİKA: Adana'daki tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı! 17.04.2021 | 10:48
Adana'da polisten 10 kilometre kaçan alkollü sürücüden şok sözler! 01:41
Adana'da polisten 10 kilometre kaçan alkollü sürücüden şok sözler! 17.04.2021 | 10:14
SON DAKİKA: Tekirdağ'da iğrenç olay! 15 yaşındaki kız çocuğuna şantajla 2 yıldır tecavüz eden 7 sapık... 00:54
SON DAKİKA: Tekirdağ'da iğrenç olay! 15 yaşındaki kız çocuğuna şantajla 2 yıldır tecavüz eden 7 sapık... 17.04.2021 | 10:14
Kırşehir'de ahırda yürekleri yakan görüntü! Telef olay hayvanlar böyle bulundu... 00:15
Kırşehir'de ahırda yürekleri yakan görüntü! Telef olay hayvanlar böyle bulundu... 17.04.2021 | 10:05
Bursa'da antikacı yangınında baba ve oğluna meydan dayağı! 02:21
Bursa'da antikacı yangınında baba ve oğluna meydan dayağı! 17.04.2021 | 08:57
İstanbul Avcılar’da yalnız yürüyen kadına şok! 00:29
İstanbul Avcılar’da yalnız yürüyen kadına şok! 17.04.2021 | 09:41
Annesinin öldüğüne ancak çaldığı kapısı açılmayınca inandı, apartmanı birbirine kattı 05:04
Annesinin öldüğüne ancak çaldığı kapısı açılmayınca inandı, apartmanı birbirine kattı 17.04.2021 | 08:57
Türkiye Esra Erol'daki şok görüntüleri konuşacak! Nilüfer'den annesi Hayriye'ye çirkin saldırı 15:51
Türkiye Esra Erol'daki şok görüntüleri konuşacak! Nilüfer'den annesi Hayriye'ye çirkin saldırı 17.04.2021 | 09:19
SON DAKİKA: Ankara’da temelinde toprak kayması oluşan 3 katlı Saadet apartmanı tahliye edildi 01:21
SON DAKİKA: Ankara’da temelinde toprak kayması oluşan 3 katlı Saadet apartmanı tahliye edildi 17.04.2021 | 08:57
SON DAKİKA: İstanbul'da eşini takip eden sapığa kocadan sokak ortasındaki feci dayak kamerada! 01:54
SON DAKİKA: İstanbul'da eşini takip eden sapığa kocadan sokak ortasındaki feci dayak kamerada! 17.04.2021 | 08:57
Osmaniye'de sahibinin gözü ününde güpegündüz elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada 00:42
Osmaniye'de sahibinin gözü ününde güpegündüz elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada 17.04.2021 | 08:57
TRT EBA TV | HAFTA SONU | 17 Nisan 2021 Cumartesi Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları yayın saatleri 00:32
TRT EBA TV | HAFTA SONU | (17 Nisan 2021 Cumartesi) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları yayın saatleri 17.04.2021 | 06:55
TRT EBA TV izle! HAFTA SONU 17 Nisan Cumartesi Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! HAFTA SONU (17 Nisan Cumartesi) Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA giriş ekranı 17.04.2021 | 06:50
Kastamonu'da husumetli iki grup taş ve sopalarla birbirine girdi | Video 02:35
Kastamonu'da husumetli iki grup taş ve sopalarla birbirine girdi | Video 16.04.2021 | 17:22
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı! 00:46
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı! 16.04.2021 | 17:17
Terör saldırılarında 31 yakınını kaybeden Yatçı Şehitlerin kanı yerde kalmadı 04:56
Terör saldırılarında 31 yakınını kaybeden Yatçı "Şehitlerin kanı yerde kalmadı" 16.04.2021 | 15:22
Ümraniye TEM’de feci kaza: 1 ölü | Video 01:35
Ümraniye TEM’de feci kaza: 1 ölü | Video 16.04.2021 | 16:52
SON DAKİKA: İstanbul Sarıyer'de 4 katlı binada yangın! 04:41
SON DAKİKA: İstanbul Sarıyer'de 4 katlı binada yangın! 16.04.2021 | 16:01

Son dakika haberleri... Tekirdağ'da mide bulandıran iğrenç şantaj - tecavüz olayı! Tekirdağ'da C.A. (17) adlı kıza, uygunsuz haldeyken çekilen görüntüleriyle şantaj yaparak, 2 yıldır rızası dışında birlikte oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. C.A., mahkeme tarafından koruma altına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Tekirdağ'da iddiaya göre, iki yıl önce 15 yaşında olan C.A., adlı kız çocuğunu il dışına götüren O.M., kızın rızası dışında birlikte oldu. Bu sırada gizlice cep telefonu ile görüntü çeken O.M., bu görüntüleri diğer arkadaşlarıyla paylaştı. Görüntüleri elde edenler kıza şantaj yaparak birlikte olmaya zorlayınca, C.A., durumu annesine anlattı. Annesinin İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürdüğü C.A., verdiği ifadesinde O.M.'nin kendisini götürdüğü ağaçlık alanda rızası dışında birlikte olduğunu ve kendisinin uygunsuz görüntülerini çekerek, başka kişilere gönderdiğini , bu kişilerinde kendisine görüntüleri yaymakla şantaj yaparak birlikte olmaya zorladığını anlatarak, şikayetçi oldu.


POLİS EŞ ZAMANLI OPERASYONLA 9 ŞÜPHELİYİ YAKALADI
Kızın ifadelerinin ardından Çocuk ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek, O.M.(24), T.T.(20), M.L.(29), M.G.(35), B.E.(24), E.G.(23), A.Ö.(17), R.C.B.(19) ve A.D.'yi (17) gözaltına aldı.


Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mağdur C.A., Tekirdağ Adliye Sarayı, Adli Görüşme Odası?nda pedagog eşliğinde verdiği ifadesinde, polisteki ifadelerini tekrarlayarak, şüphelilerden şikayetçi oldu. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden O.M., T.T., M.L., M.G., B.E., E.G., ve A.Ö., sevk edildikleri Tekirdağ 2'inci Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanırken, R.C.B, yurtdışı yasağı, A.D. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Mağdur C.A. ise mahkeme kararıyla koruma altına alındı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA