Video Yaşam SON DAKİKA! Yargıtay'dan Kadir Şeker kararı! Kadir Şeker'e tahliye yolu | Video
SON DAKİKA! Yargıtay'dan Kadir Şeker kararı! Kadir Şeker'e tahliye yolu | Video

SON DAKİKA! Yargıtay'dan Kadir Şeker kararı! Kadir Şeker'e tahliye yolu | Video

01.06.2022 | 11:11

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Konya'da Kadir Şeker, sevgilisini darp eden bir kişiyi engellemek isterken öldürdüğü için 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Yargıtay, temyiz incelemesinde cezayı fazla buldu.

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