Video Yaşam Son Dakika: İstanbul’daki taksici skandalında flaş gelişme | Video

Son Dakika: İstanbul’daki taksici skandalında flaş gelişme | Video

Son Dakika: İstanbul’daki taksici skandalında flaş gelişme | Video
15.07.2020 | 09:48

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Son Dakika Haberi... İstanbul Ataşehir’de kendisine küfür ve hakaret ettiği iddia edilen müşterisini 2 yumrukla yere seren taksicinin yolcu taşıma belgesi süresiz olarak iptal edildi. Taksinin saldırdığı müşterisinin ise ünlü sanatçı İbrahim Erkal’ın kardeşi Abdullah Erkal olduğu ortaya çıktı.

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İstanbul Ataşehir Esatpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, 34 TCM 82 plakalı taksinin sürücüsü Metin D, alkol aldığı iddia edilen bir müşteriyi araca almış, sokağa geldiklerinde ise müşteri ile taksici arasında bir süre sonra ücreti nedeniyle sözlü tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine taksici Metin D, iddiaya göre kendisine küfür ve hakaret eden müşterisine 2 yumruk atarak yere sermişti. Kavganın ardından taksici olay yerinden ayrılmış yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansımıştı.


Şoförün taşıma belgesi iptal edildi
Olayın ardından görüntülerin medyaya yansıması sonrası inceleme başlatan Toplu Taşıma Hizmetleri Müdürlüğü şoför Metin D. hakkında işlem yaparak Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi'ni (TUDES) süresiz iptal etti.


Darp edilen müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi
Olayla alakalı darp edilen alkollü müşterinin ise geçtiğimiz 11 Mayıs 2017'de vefat eden ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın kardeşi şarkıcı Abdullah Erkal olduğu ortaya çıktı. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı da öğrenildi.

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