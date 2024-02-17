Video Yaşam Son olarak Tekel Bayisi kurşunlamışlardı… Operasyonla yakalandılar | Video
Son olarak Tekel Bayisi kurşunlamışlardı… Operasyonla yakalandılar | Video

Son olarak Tekel Bayisi kurşunlamışlardı… Operasyonla yakalandılar | Video

17.02.2024 | 11:14

Barış Boyun Suç Örgütü’ne düzenlenen operasyonda; iş yeri kurşunlama, yaralama başta olmak üzere farklı suçlara karışan 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; 2 Şubat Cuma gecesi saat 01.15 sıralarında Bahçelievler İlçesi Soğanlı Mahallesi'ndeki bir Tekel Bayisi'ne düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili inceleme başlattı. Saldırganların, liderliğini yurt dışında olan firari Barış Boyun'un yaptığı silahlı organize suç örgütüne üye oldukları saptandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte incelemeler derinleştirildi. Bahçelievler İlçesi Yeşilkent Mahallesi'nde bir adrese operasyon yapıldı. U.M., K.Ç., M.E.H., F.Y., Y.O., A.A. ve B.A. isimli yedi kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca ve bir mermi ele geçirildi.

4'Ü TUTUKLANDI

Olayda saldırganların olay yerine K.Ç.'nin kullandığı araçla geldikleri, A.A.'nın araçta beklediği, U.M.'nin ise silahla iş yerine ateş ettiği ve sonrasında olay yerinden kaçtıkları belirlendi. Saldırganların 29 Ocak 2024 tarihinde Eyüp Sultan İlçesi'nden bir aracı çaldıkları, 5 Şubat 2024 tarihinde Arnavutköy İlçesi'nde bir aracın plakasını çaldıkları, aynı gün Bakırköy İlçesi'ndeki bir işletmeye silahlı saldırı düzenleyerek bir kişiyi yaraladıkları ve 6 Şubat 2024 tarihinde Zeytinburnu İlçesi Sahil Yolu üzerinde bir araca daha silahlı saldırı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Farklı suçlardan çok sayıda suç kayıtları bulunan ve yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlardan 4'ü tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheliler ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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