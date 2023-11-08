Video Yaşam Su borusu patladı, yollar nehre döndü | Video
Su borusu patladı, yollar nehre döndü | Video

Su borusu patladı, yollar nehre döndü | Video

08.11.2023 | 14:49

Adana’da su borusu patlayınca tonlarca su yola aktı. Yollar nehre dönerken bazı vatandaşlar cep telefonuyla canlı yayın yaptı.

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Merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi Hilmi Kürklü Bulvarı'nda öğle saatlerinde içme suyu şebekesi borusunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tonlarca su Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'na aktı. Bulvar adeta bir nehri andırırken patlama nedeniyle yolda göçükte meydana geldi.

CANLI YAYIN YAPTILAR
Trafiğin sıkıştığı bulvarda bazı vatandaşlar kaldırımdan canlı yayın yaparak o anları sosyal medyadan yayınladı. Osman Aykut, "30 dakikadır burası böyle. Ekipleri bekliyoruz. Allah'tan can ve mal kaybı olmadı" dedi. Arkadaşını görüntülü arayıp caddeyi gösteren Orhan Önder, "Ekipler halen gelmedi. Bende arkadaşımı arayıp caddeyi gösterdim ona" ifadelerini kullandı. Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri olay yerine gelerek arızayı gidermek için çalışma başlattı.

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