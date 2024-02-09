Video Yaşam Sultanahmet'te tramvay yayaya çarptı! | Video
Sultanahmet'te tramvay yayaya çarptı! | Video

Sultanahmet'te tramvay yayaya çarptı! | Video

09.02.2024 | 14:43

Sultanahmet'te tramvay yayaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye götürüldü.

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