Sultangazi'de eski eşini öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı | Video 13.11.2023 | 13:43 SULTANGAZİ'de eski eşini önce tabancayla vuran, daha sonra bıçakla boğazını keserek öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden Tuncay Sağ, polise verdiği ifadede, Çamaşırlarımı yıkatmak için onun evine gitmiştim. Mutfakta konuşurken gideceği düğünde giyeceği elbisenin resmini gösterdi. 'Senle evliyken bunları bana giydirmiyordun' dedi. Aramızda tartışma çıktı. Kendimi kaybettim dediği öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sultangazi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, geçtiğimiz Nisan ayında boşandığı eşi Pınar Bektaş'ın (42) evine giden Tuncay Sağ, eski eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle yanındaki silahla ateş eden Tuncay Sağ, daha sonra Pınar Bektaş'ın boğazını kesti. Bektaş, olay yerinde hayatını kaybederken Tuncay Sağ ise kısa süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Olay sırasında evde bulunan 9 yaşındaki kızları C.S. ise bu sırada komşularının evine sığındı.Cinayet Büro Amirliğine getirilerek sorgulanan Tuncay Sağ, cinayeti itiraf ederek tüm detayları ile anlattı. Eşinden 6 Nisan 2023 tarihinde geçimsizlik nedeniyle boşandığını anlatan Tuncay Sağ, Normalde hafta sonları 9 yaşındaki kızımı alıp gezdiriyordum. Bu Cumartesi onu almam gerekiyordu. Ancak eşim bir işi olduğunu, Pazar günü alabileceğimi söyledi. Ben bu durumu olumlu karşıladım. Pazar sabahı kızımı aldım. Birlikte gün boyu gezdik. Daha sonra eski eşim telefon edip kızımı getirmemi istedi dedi.Eski eşinin isteği üzerine kızını yakındaki markete bıraktığını söyleyen Tuncay Sağ, Eski eşim istersem çamaşırlarımı yıkayabileceğini söyledi. Ben de yakındaki evime gidip, kirli çamaşırlarımı aldım. Geri dönerken, geç olduğu için evde bulunan silahımı da yanıma almıştım. Çamaşırlar yıkanırken mutfakta sohbet etmeye başladık dedi.Mutfakta sohbet sırasında, eşinin düğünde giyeceği bir elbisenin resmini gösterdiğini anlatan Tuncay Sağ, Senle evliyken böyle elbiseleri bana giydirmiyordun' dedi. Böyle başlayan konuşma, kısa sürede tartışmaya ardından da kavgaya dönüştü. Bir anda çok sinirlendim. Silahımı çıkarak ona ateş ettim. Ancak silahım el yapımı olduğu için elimde parçalandı. Ben de mutfakta bulduğum ekmek bıçağını alarak onun boğazına sapladım ifadelerini kullandı. Polisteki ifadesinde, daha sonra evde bulunan kızını aradığında bulamayınca bıçak ve silahını alarak karakola gittiğini anlatan Tuncay Sağ Karakola gidip eşimi öldürdüğümü söyleyip teslim oldum dedi.Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli Tuncay Sağ, üzerindeki kanlı elbiselerin incelenmek üzere alınması nedeniyle, Olay yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nün tulumu giydirilerek adliyeye sevk edildi. Şüpheliye hiç bir yakının elbise getirmediği öğrenildi.