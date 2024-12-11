Video Yaşam Sürmene'de korkutan çatı yangını | Video
Sürmene'de korkutan çatı yangını | Video

Sürmene'de korkutan çatı yangını | Video

11.12.2024 | 15:39

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bugün 8 katlı bir binada çıkan çatı yangını korku ve paniğe neden oldu.

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Alınan bilgiye göre, ilçenin Yemişli Mahallesi'nde 8 katlı bir apartmanın çatısında bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Bacadan çıktığı tahmin edilen yangın bir anda çatıyı sardı. Yangına Sürmene ilçe belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Of, Araklı ve Trabzon'dan da itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, maddi hasar oluştu.
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