Taksim'de kartpostallık karlı gün batımı böyle görüntülendi | Video
İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı Taksim Meydanı ve çevresinde gün batımı manzarasıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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