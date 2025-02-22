Video Yaşam Taksim'de kartpostallık karlı gün batımı böyle görüntülendi | Video
Taksim'de kartpostallık karlı gün batımı böyle görüntülendi | Video

Taksim'de kartpostallık karlı gün batımı böyle görüntülendi | Video

22.02.2025 | 09:50

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı Taksim Meydanı ve çevresinde gün batımı manzarasıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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Beyaz örtüye bürünen İstanbul'un sembol yerlerinden Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresi havadan görüntülendi. Gün batımında kızıla bürünen gökyüzünden bir yandan kar fırtınası devam ederken diğer yanda eşsiz manzaralar oluştu. Beyaz ve kızıl renklerin hakim olduğu şehrin gökyüzü görenleri kendine hayran bıraktı. Taksim Camii'nin havanın kararması ile birlikte aydınlatmaları açıldı. Gün batımı manzarası ve beyaza bürünen Taksim Camii yerli ve yabancı turistlerinde ilgi odağı oldu. Bir çok vatandaş o anları cep telefonlarından kayıt altına aldı.
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