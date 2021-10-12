Video Yaşam Taksim’de “Yolu açın” deyince kalçasından vuruldu...O anlar kamerada
Taksim’de “Yolu açın” deyince kalçasından vuruldu...O anlar kamerada

Taksim’de “Yolu açın” deyince kalçasından vuruldu...O anlar kamerada

12.10.2021 | 12:15

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Taksim’e iş için bir günlüğüne Kapadokya’dan gelen turizmci, İstiklal Caddesi’nde yolu kapatan gençlere “yolu açın” deyince çıkan kavgada silahla kalçasından vuruldu. Ortalığın bir anda karıştığı silahlı kavga kameralara yansırken, olaydan sonra kaçan 5 şüpheli güven timleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, geçtiğimiz salı günü saat 08.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Hüseyinağa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Kapadokya'dan bir günlüğüne iş için İstanbul'a gelen turizmci Emre Ş., Taksim'de İstiklal Caddesi'nden geçip sokağa girmek istedi. O esnada iddiaya göre Emre Ş., kendi aralarında tartışan kalabalık gruba "yolu açar mısınız?" dedi. Bunun üzerine gruptakilerle Ş. arasında tartışma çıktı.

"YOLU AÇIN" DEDİ KALÇASINDAN VURULDU
Edinilen bilgiye göre tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar Ş.'nin önce boğazını sıktı ardından da onu itmeye başladı, gruptan kurtulup kaçmaya çalışan Ş. bu kez de bir başka şahıs tarafından tabancayla kalçasından vuruldu. Yaralanan Ş. yere düşerken, grup ise ara sokaklara dağılarak kaçtı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Emre Ş., Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği görevlileri ise olayla ilgili çalışma başlattı.

GÜVEN TİMLERİ ADIM ADIM İZ SÜRDÜ
Görgü şahitlerinin silahlı kişinin kaçtığını söylemesi üzerine aramalara başlayan güven timleri, güvenlik kameralarından önce eşkallerini ardından da beraberinde kaçan 3 şüphelinin kimliğini tespit etti. Kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için yapılan çalışmalarda şahısları adım adım izleyen ekipler; Ömer Faruk D. (20), Mahmud Y. (21) ve Emre E. (26) Çıksalı'nda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

CAMDAN ATLAYIP PAZARA GİRDİLER ANCAK YAKALANDILAR
Polis ekiplerince silahı ateşlediği tespit edilen Oğuzhan E.'yi (21) yakalamak için yapılan çalışmalar kapsamında Beyoğlu'nda bir adrese gidildi. Ekiplerin adrese gireceği esnada, Oğuzhan E., camdan atlayarak kaçtı. Adrese yakın semt pazarına kaçan şüpheli Oğuzhan E. ile beraberindeki Fatih Barış D. (21) ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin üstlerini arayan ekipler, kavgada kullanılan silahlı ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli Oğuzhan E. "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan kavga ve şüphelilerin kaçış anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir grup genç kavga ettiği esnada Oğuzhan E.'nin elindeki silah ile Emre Ş.'ye ateş ettiği ve ardından kavgaya karışan şüphelilerin hepsinin ara sokaklara karıştığı görülüyor.

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