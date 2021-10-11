Video Yaşam Tamer Karadağlı'dan Nihal Yalçın olayı hakkında canlı yayında flaş açıklama
Tamer Karadağlı'dan Nihal Yalçın olayı hakkında canlı yayında flaş açıklama

Tamer Karadağlı'dan Nihal Yalçın olayı hakkında canlı yayında flaş açıklama

11.10.2021 | 11:05

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Tamer Karadağlı'dan Altın Portakal'daki Nihal Yalçın olayı hakkında canlı yayaında flaş açıklama.

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