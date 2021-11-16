Video Yaşam Tarzan gibi tırmandı tek hamlede pencereyi açtı | Video
Tarzan gibi tırmandı tek hamlede pencereyi açtı | Video

Tarzan gibi tırmandı tek hamlede pencereyi açtı | Video

16.11.2021 | 09:11

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 12 hırsızlık olayının şüphelisi 6 kişi yakalandı.

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Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda iş yerlerinden gıda ürünleri çalan S.Ö., marketlerde hırsızlık yapan İ.T., ikametten hırsızlık yapan F.Y., oto lastiği çalan K.K.Ç. ve ikametten hırsızlık yapan E.A. yakalandı.

"TARZAN GİBİ TIRMANDI"
Ayrıca ekiplerin çalışmaları sonucunda 4 ayrı ikametten para ve eşya hırsızlığı yaptığı tespit edilen A.K. de yakalandı. A.K.'nin evin camına tırmanarak, tek hamlede pencereyi açtığı anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yakalanan şahıslardan S.Ö. tutuklanırken, gözaltına alınan diğer şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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