Tekirdağ'da aranan 101 şahıs yakalandı | Video
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, 15-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak geniş çaplı operasyonlar düzenledi. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 101 kişi yakalandı.
Yakalanan 101 kişiden 36'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şahıslar ise adli mercilere sevk edildi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
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